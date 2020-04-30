Фермеры из Эстремадуры просят власти Испании обсудить с ЕС поставку сельхозпродуктов в РФ

МАДРИД, 30 апреля. /ТАСС/. Союз фермеров и скотоводов автономного сообщества Эстремадура просит власти Испании обсудить с партнерами по ЕС вопрос возобновления экспорта сельхозпродуктов на российский рынок. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в четверг в союзе.

Там ранее выражали опасение в связи с тем, что из-за пандемии число иностранных туристов, ежегодно посещающих Испанию, заметно сократится, что может привести к избытку предложения и уменьшению спроса на фрукты из Эстремадуры. В союзе фермеров также обращались в посольство РФ в Мадриде, "чтобы посмотреть, каковы возможности разблокировать ситуацию". "Мы получили ответ [от диппредставительства], - заявили в организации. - В нем говорится о том, чтобы мы адресовали <...> [наши предложения] в ЕС". В союзе пояснили, что обратятся "к правительству Испании, чтобы оно передало ЕС, что из-за коронавируса" необходимо добиться возобновления поставок сельхозпродуктов на российский рынок.

В посольстве РФ в Мадриде корреспонденту ТАСС подтвердили, что направили ответ фермерам насчет их инициативы. В министерстве сельского хозяйства Испании на просьбу прокомментировать предложение организации из Эстремадуры заявили, что "этот вопрос находится в компетенции" ЕС.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены около 213,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 24 543 пациента умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Позже продовольственное эмбарго также было продлено.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", РФ потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению.