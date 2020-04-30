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Комитет Госдумы одобрил право кабмина вводить требования к программам приватизации

Благодаря этому законопроекту приватизация делается более единообразной, подчеркнули в Минфине

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предусматривается наделение правительства полномочиями по установлению единых требований к разработке программ приватизации федерального имущества, имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, и муниципального имущества.

Также определено предоставление информации о результатах приватизации имущества субъектов РФ и муниципального имущества и форм такой информации. Документ был инициирован правительством.

Документ был разработан во исполнение поручения президента о принятии дополнительных мер нормативного и методологического характера, направленных на формирование единообразного подхода к приватизации государственного и муниципального имущества и прогнозированию бюджетных поступлений от его продажи. В поручении предусмотрено в том числе установление требований к разработке планов (программ) приватизации, отражение в них объектов и прогнозов объемов соответствующих бюджетных поступлений с разбивкой по годам, а также утверждение форм и порядка предоставления отчетности о результатах выполнения прогнозных планов (программ) приватизации.

В настоящее время информация о результатах приватизации имущества субъектов РФ и муниципального имущества за прошедший год представляется субъектами в правительство или уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее 1 марта. Согласно законопроекту, регионы не будут предоставлять соответствующую информацию за прошедший год, поскольку уполномоченный орган на ежегодной основе представляет отчет в правительство о приватизации государственного и муниципального имущества.

Как подчеркнул замглавы Минфина Алексей Моисеев, благодаря этому законопроекту приватизация делается более единообразной.

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