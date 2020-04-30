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Пандемия коронавируса нового типа

"Аэрофлот" ввел сертификаты для компенсации отмены полетов

Номинал сертификата соответствует стоимости авиабилета
Описание
© Татьяна Белякова/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" (осуществляет продажи также на рейсы "России") ввела сертификаты в качестве инструмента компенсации за отмену перелетов из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении перевозчика.

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"Возмещение в форме сертификата доступно всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов вне зависимости от условий тарифа, в том числе, по невозвратным тарифам в случае, если рейс не был отменен, но пассажир заблаговременно заявил об отказе от перевозки", - говорится в сообщении.

Номинал сертификата соответствует стоимости авиабилета. Оформить такой сертификат можно после окончания режима самоизоляции, но не ранее 15 мая 2020 года, использовать - в течение трех лет, добавили в авиакомпании.

Оформление сертификата возможно для пассажиров, которые купили авиабилеты до 1 мая 2020 года. Для авиабилетов в Китай - с 18 февраля, для других стран - с 5 марта, а для внутренних рейсов - с 18 марта. "Для билетов, купленных с 1 мая 2020 года, действуют стандартные правила возврата", - добавили в "Аэрофлоте".

Ранее лоукостер "Победа", который входит в группу "Аэрофлот", приостановил полеты до 31 мая, но заявил, что все средства за отмененные авиабилеты будут возвращены только на счет в личном кабинете пассажира, их после возобновления деятельности можно будет потратить на новые авиабилеты.

В то же время второй крупнейший в России авиаперевозчик - авиакомпания S7 - уже давно практикует выдачу ваучеров. Но это только опция, которую пассажир может выбрать по своему желанию. В случае, если пассажир выбирает сертификат, а не возврат стоимости авиабилета деньгами, то S7 дополнительно начисляет 10% на сертификат.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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