МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Росрыболовство может разрешить рыбакам-любителям продавать уловы. Две соответствующие концепции, подготовленные Росрыболовством, есть в распоряжении ТАСС.

"Законодательное закрепление механизма реализации права рыбака-любителя на продажу добытых им водных биоресурсов позволит сформировать равные условия для всех основных пользователей природными ресурсами (охотников, рыболовов-любителей, граждан, осуществляющих заготовку пищевых лесных ресурсов)", - говорится в документе.

По мнению Росрыболовства, для жителей районов Севера, Сибири и Дальнего Востока любительское рыболовство является основой существования, а продукция любительского рыболовства - в том числе источником средств существования. Вместе с тем, отсутствие законодательно закрепленного механизма, в соответствии с которым рыбак-любитель смог бы продавать излишек выловленного улова без сложных административных процедур и "бумажной волокиты", без признания такой деятельности предпринимательской, и отсутствие законодательных норм, освобождающих от налогообложения таких граждан, ведет к стабильно высокому уровню нелегального сбыта выловленной рыбаками-любителями рыбы.

В связи с этим Росрыболовство предлагает закрепить в законе о любительском рыболовстве понятие "продукция любительского (товарного) рыболовства", что позволит определить точный перечень товаров, которые рыбак сможет продавать самостоятельно, а также предусмотреть норму о том, что реализация физическими лицами, осуществляющими любительское рыболовство, продукции любительского рыболовства является предпринимательской деятельностью и регламентируется в соответствии с налоговым законодательством о патентной системе налогообложения.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Росрыболовства, данная инициатива исходит от Мурманской области. "По поручению президента РФ Росрыболовство подготовило две концепции законопроекта - одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая - деятельности ИП и малого бизнеса. Концепции были разосланы субъектам и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ)", - сообщил официальный представитель ведомства.

Позиция отрасли

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев напомнил, что в России объем любительских выловов рыбы составляет около 150-200 тыс. тонн в год. По его мнению, такую продукцию могут использовать жители прибрежных территорий, например, Мурманской области или Камчатского края. "Социальное самочувствие в прибрежных регионах только улучшится в случае аккуратной и тонкой настройки законодательства. При этом на параллельном треке должна происходить работа по настройке правоприменительной практики, и это нужно делать уже сейчас в рамках работы по применению "регуляторной гильотины", - считает Зверев.

Однако предложение ввести новый вид рыболовства "любительское (товарное) рыболовство" глава ВАРПЭ считает неприемлемым. "Введение такого вида рыболовства разрушит конструкцию действующего законодательства, потому что создаст "гремучую смесь". Очень быстро внутри такой законодательной конструкции уютно устроятся устойчивые преступные сообщества, браконьерские сообщества", - отметил Зверев.

Он добавил, что некоторые рыболовы-любители все чаще способны достигать промысловых акваторий в открытом море и применять технологии, которые с точки зрения возможностей и способностей вылова ставят их на один уровень с рыбопромышленными компаниями. "Это уже отдельный социально-экономический уклад, который использует преимущества своего статуса любительского рыболовства для ухода от государственного контроля", - сказал глава ВАРПЭ.