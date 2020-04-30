ФАС требует не распространять данные об эффективности "Аллокин-альфа" в лечении COVID-19

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от производителя препарата "Аллокин-альфа" прекратить распространять информацию о его эффективности в лечении COVID-19, так как она не подтверждена клиническими испытаниями, сообщается на официальном сайте антимонопольной службы.

"Производителю препарата "Аллокин-альфа" необходимо прекратить распространение информации о его эффективности в лечении COVID-19. На сайте, посвященном лекарству, распространялись сведения об эффективности "Аллокин-альфа" при профилактике и лечении новой коронавирусной инфекции, не подтвержденные ни клиническими испытаниями, ни информацией в инструкции по применению", - говорится в сообщении.

Московское УФАС установило, что "Бренд-Фарм" разместило на сайте allokin.ru письмо компании "АЛВИЛС", обращенное к медицинским организациям и доступное любому посетителю сайта. "В письме содержалась информация о том, что применение "Аллокин-альфа" при лечении COVID-19, протекающей в легкой и средне-тяжелой форме, предположительно сократит сроки вывода вируса из клеток крови и предупредит развитие жизнеугрожающих состояний у большинства пациентов", - поясняют в ФАС.