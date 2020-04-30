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Пандемия коронавируса нового типа

ВВП Италии снизился за три месяца 2020 года на 4,7%

Ранее правительство страны внесло поправки в документ о бюджете, утвердив прогноз по падению ВВП на уровне 8% в 2020 году

РИМ, 30 апреля. /ТАСС/. Внутренний валовой продукт (ВВП) Италии за первые три месяца 2020 года упал на 4,7% по сравнению с предыдущим триместром и на 4,8% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Такие данные распространил в четверг Национальный статистический институт (Istat).

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Как поясняют его специалисты, эти данные являются следствием пандемии и принятых на ее фоне ограничительных мер. Ранее итальянское правительство внесло поправки в документ о бюджете, утвердив прогноз по падению ВВП на уровне 8% в 2020 году. Как указал в четверг в своем выступлении в нижней палате парламента премьер-министр Джузеппе Конте, существуют и худшие сценарии. "При сохранении распространения коронавируса ВВП может снизиться более чем на 10%", - сказал Конте.

По прогнозам правительства, при благоприятном сценарии уже в 2021 году экономический рост должен быть на уровне 4,7%. До пандемии в Италии сохранялся один из самых низких экономических ростов, не превышавший 1%. По итогам отдельных расчетных периодов экономика страны погружалась в техническую стагнацию.

Теги
ИталияКонте, ДжузеппеПандемия коронавируса нового типа
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