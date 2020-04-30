Минсельхоз будет сообщать о высвобождении квоты на экспорт зерна при отказе экспортеров

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз будет сообщать о высвобождении квоты на экспорт зерна в случае отказа экспортеров. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"В настоящее время Минсельхоз продолжает вести открытый мониторинг информации в реальном времени, что позволит отслеживать высвобождение квоты в случае отказа трейдеров от поданных деклараций на экспорт", - сказал официальный представитель министерства.

Он добавил, что Минсельхоз будет продолжать публиковать информацию о выборке объема нетарифной квоты экспортерами.

26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн т, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объеме. По мнению представителей министерства, ограничительная мера позволит стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки. При этом, по оценке Минсельхоза, ограничения не повлияют на достижение целей государственных программ РФ, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году.