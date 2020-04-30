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Производство напитков, одежды и электрического оборудования увеличилось в КЧР

Более чем в вдвое сократился выпуск текстильных изделий и пищевых продуктов

ЧЕРКЕССК, 30 апреля. /ТАСС/. Производство напитков, а также резиновых и пластмассовых изделий в Карачаево-Черкесии в I квартале 2020 года выросло в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось также и производство одежды и электрического оборудования. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"С превышением прошлогоднего уровня работают предприятия по производству напитков и производству резиновых и пластмассовых изделий (рост в 1,2 раза), производству прочей неметаллической продукции (на 10,8%), производству одежды (на 8,6%), производству электрического оборудования (на 3,5%)", - говорится в сообщении.

Однако в регионе более чем вдвое сократился выпуск текстильных изделий, а пищевых продуктов - на 19,9%. В электроэнергетике также спад, в том числе в таких видах деятельности, как "передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям" (в 1,4 раза), "распределение электроэнергии" (на 15,3%).

При этом положительная динамика сохраняется в обрабатывающих отраслях - 101,8%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 106,1%. В марте по сравнению с февралем выросла добыча полезных ископаемых в 2,9 раза. В целом, по данным управления, в марте текущего года темп снижения объемов промышленного производства к уровню предыдущего года ускорился и составил 90,8%, против 92,3% в феврале 2020 года.

Ранее в министерстве промышленности и торговли региона сообщили, что инвестиции в промышленный комплекс Карачаево-Черкесии в 2019 году превысили 1,5 млрд рублей. Отмечалось, что индекс промышленного производства в 2019 году в регионе составил 101,2% к уровню 2018 года.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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