Александр Наталенко вновь возглавил совет директоров "Новатэка"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Новатэка" на первом заседании после избрания акционерами нового состава вновь утвердил Александра Наталенко своим председателем, говорится в сообщении компании.

"Состоялось заседание совета директоров ПАО "Новатэк", который избрал А.Е. Наталенко председателем совета и сформировал комитеты", - говорится в сообщении.

Ранее годовое собрание акционеров "Новатэка" избрало совет директоров компании, в который вошли почти все действующие члены совета, кроме председателя комитета по стратегии Буркхарда Бергманна. Его сменила директор центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Татьяна Митрова, следует из сообщения компании.

Кроме Митровой, в совет директоров вошли член комитета по стратегии "Новатэка" и председатель совета директоров Александр Наталенко, член комитета по стратегии "Новатэка" Андрей Акимов, член комитета по стратегии Майкл Боррелл, председатель комитета по аудиту Робер Кастень, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, председатель комитета по вознаграждениям и номинациям компании Виктор Орлов, совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко, а также член комитета по стратегии компании Арно ле Фолль. Позднее Митрова, Кастень и Орлов были определены как независимые члены совета директоров.

"Новатэк" является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.

Крупнейшими акционерами компании (по последним открытым данным) являются Леонид Михельсон (24,76%) и Геннадий Тимченко (23,49%). Французской компании Total принадлежит 19,4%, "Газпрому" - 9,99%. Акции "Новатэка" котируются на Московской бирже, глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.