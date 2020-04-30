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Пандемия коронавируса нового типа

В Риме с 4 мая возобновит работу второй аэропорт

При этом, как по данным агентства ANSA, предусмотрено экспериментальное применение системы медицинского контроля пассажиров

РИМ, 30 апреля. /ТАСС/. Второй римский аэропорт Чампино, закрытый из-за пандемии, возобновит свою работу с 4 мая. Об этом сообщило в четверг агентство ANSA со ссылкой на соответствующее распоряжение министерства транспорта Италии.

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"С 4 мая по просьбе Управления гражданской авиации (Enac) возобновляется деятельность в полном объеме римского аэропорта Чампино и аэропорта во Флоренции", - указывается в распоряжении. При этом, как уточняет агентство, предусмотрено экспериментальное применение системы медицинского контроля пассажиров. Чампино, бывший военный аэропорт, который используется в основном экономичными перевозчиками, был закрыт для обслуживания гражданских перевозок с 14 марта. Вместе с этим была приостановлена работа еще 18 воздушных гаваней по всем Апеннинам.

Международный аэропорт Фьюмичино имени Леонардо да Винчи никогда полностью не закрывался, хотя значительно сократил свою работу. В частности, из него осуществляется минимум рейсов по национальным и европейским маршрутам. Из Фьюмичино также вылетали вывозные рейсы, в том числе в РФ.

С 4 мая в Италии предусмотрены первые послабления карантинного режима, которые касаются в основном возобновления производственной и строительной деятельности.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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