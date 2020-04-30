ЕАЭС смягчил ограничения на экспорт некоторых тканей и антисептиков

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) смягчила ограничения на экспорт ряда товаров, введенные ранее в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в связи с распространением коронавирусной инфекции. Смягчение коснулось, в частности, вывоза в третьи страны некоторых видов тканей и дезинфицирующих средств. Об этом сообщили журналистам в торговом блоке ЕЭК.

"Промышленность стран - членов Союза в короткие сроки смогла резко нарастить производство необходимых средств защиты, что позволило не только полноценно снабжать внутренний рынок, но и осуществлять поставки нуждающимся странам вовне. Тем самым мы придерживаемся международного принципа открытости торговли и содействуем борьбе с коронавирусом в мире. Сегодняшнее решение по смягчению ограничений по экспорту таких товаров первое, но не последнее", - заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В настоящий момент страны ЕАЭС обсуждают вопрос, касающийся вывоза масок из ЕАЭС.

Для стабилизации ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и нехваткой средств индивидуальной защиты, Коллегией ЕЭК 24 марта 2020 года принято решение о введении временного запрета на вывоз с таможенной территории Союза средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов. Список товаров включает в себя вату, марлю, бинты, маски, полумаски, респираторные маски, респираторы, фильтры для индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, некоторые виды одежды и сопутствующие аксессуары, а также перчатки. Мера действует с 5 апреля по 30 сентября 2020 года.