Гендиректор Пулково: инициативы Ростуризма по визам помогут восстановиться аэропортам РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Инициативы Ростуризма по выдаче иностранцам многоразовых туристических виз и бесплатное оформление виз для тех, кто не смог приехать в Россию из-за пандемии коронавируса, помогут восстановить пассажиропоток российских аэропортов, в частности, петербургского аэропорта Пулково. Также они могут стать хорошей мерой господдержки для авиаотрасли, которая сильно пострадала от пандемии, сообщил ТАСС генеральный директор управляющей Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев.

На прошлой неделе в Ростуризме ТАСС сообщили, что ведомство предложило ввести в России многоразовые туристические визы сроком действия до пяти лет после того, как через границы, закрытые из-за пандемии, вновь начнут пускать иностранцев. Ростуризм также предлагает проработать возможность повторного оформления на безвозмездной основе туристских виз с максимальным разрешенным количеством въездов и максимальным сроком действия иностранным гражданам, которые собирались путешествовать по России, но не смогли приехать из-за пандемии.

"Мы поддерживаем идею Ростуризма о введении многократных туристических виз. Уверен, что упрощение визовых формальностей после снятия ограничений на международное авиасообщение станет отличной мерой государственной поддержки. Введение многократных виз будет способствовать увеличению турпотока в культурную столицу России, позволит аэропорту Пулково нарастить пассажиропоток и быстрее восстановиться после кризиса", - сказал Сергеев.

Он добавил, что бесплатное оформление виз туристам, которые не смогли приехать в Россию из-за пандемии, даст аэропорту гарантии, что в будущем в него прибудут пассажиры. "До введения ограничений многие туристы имели конкретные планы на путешествие и бронировали перелеты. Сегодня некоторые авиакомпании предлагают переоформить билеты на более поздние даты. Таким образом, у нас уже есть потенциальные иностранные пассажиры, которые смогут воспользоваться перелетом после снятия ограничений и посетить Санкт-Петербург. Бесплатное переоформление виз станет дополнительным стимулом для привлечения туристов и будет способствовать активному восстановлению пассажиропотока аэропорта Пулково", - сказал собеседник агентства.

Гендиректор компании также отметил, что улучшение возможностей по получению иностранцами обычной, а не электронной визы, также положительно скажется на турпотоке других регионов России. "Важно, что классическая туристическая виза не ограничена определенным регионом и распространяется на всю страну, поэтому такие комбинированные программы как "Серебряное ожерелье России", "Русский Север", "Императорский путь" создают прекрасные возможности для знакомства туристов с другими регионами нашей страны после посещения Петербурга. Среди них: Новгородская, Архангельская, Мурманская, Свердловская и Калининградская области, Республика Карелия, Краснодарский край и многие другие", - сказал он.

Электронные визы

В Ростуризме также ранее предлагали расширить список стран, граждане которых могут получить электронную визу. Электронная виза должна заработать на всей территории России с 1 января 2021 года. Сейчас она действует в пропускных пунктах в Санкт-Петербурге, Калининграде и на Дальнем Востоке для граждан ограниченного количества стран.

Сергеев отметил, что расширение списка также положительно скажется на транзитном пассажиропотоке Пулково. "Расширение списка стран несомненно будет способствовать увеличению въездного турпотока. Отмечу, что до введения ограничений на полеты в связи с пандемией Санкт-Петербург имел прямое авиасообщение не со всеми 53 странами из списка по электронной визе. Тем не менее, многие туристы прибывали в Пулково стыковочными рейсами, с пересадкой в иностранных государствах, откуда к нам выполняются рейсы", - сказал он.

Об аэропорте

Пулково - международный аэропорт Петербурга. Пассажиропоток Пулково по итогам 2019 года составил рекордные 19,6 млн человек, по итогам этого года планировалось, что число пассажиров, обслуженных в авиаузле, превысит 20 млн человек. Показателя намеревались достичь за счет того, что с 1 января Пулково стал первым в России аэропортом, получившим седьмую "свободу воздуха" - в него смогут без ограничений совершать перелеты иностранные авиакомпании не из страны регистрации перевозчика.

Согласно статистике Росавиации, Пулково является четвертым аэропортом России по объему пассажиропотока - большее число пассажиров обслуживают только аэропорты Москвы.