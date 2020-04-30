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ДОСААФ включено в перечень системообразующих организаций экономики России

Инициатором включения общества в перечень выступило Минобороны

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики на особых условиях включила ДОСААФ России в перечень системообразующих организаций экономики. Об этом сообщили в пресс-службе общества.

По данным ДОСААФ, инициатором включения общества в перечень выступило Минобороны России. Соответствующее обращение в адрес министра экономического развития Максима Решетникова направил первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

"В Минэкономразвития России доводы руководства Минобороны России были согласованы и представлены на рассмотрение в правительственную комиссию. На их основе ДОСААФ было включено в перечень системообразующих организаций", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказал председатель общества генерал-полковник Александр Колмаков, в письме начальник Генштаба указал, что сложившаяся эпидемическая обстановка и принятые органами государственной власти меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции существенно ограничили оборонное общество в выполнении возложенных на него государственных задач, в первую очередь по подготовке граждан по военно-учетным специальностям и военно-патриотическому воспитанию российской молодежи. По словам Колмакова, промедление в решении этого вопроса могло привести к неисполнению указа президента Владимира Путина о весеннем призыве на военную службу.

В ДОСААФ сообщили, что за 2019 год оборонным обществом было подготовлено более 27 тыс. россиян допризывного возраста по 14 военно-учетным специальностям. Плановое задание Генерального штаба ВС РФ на 2020 год составляет более 26 тыс. человек. Самыми востребованными в войсках являются специальности водителей категорий C, D и E.

Теги
РоссияГерасимов, Валерий ВасильевичРешетников, Максим Геннадьевич
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