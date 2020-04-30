Титов предложил Путину внести в товары первой необходимости ритуальные принадлежности

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в письме президенту Владимиру Путину предложил включить в перечень товаров первой необходимости 24 дополнительных изделия, в том числе ритуальные принадлежности, печатные СМИ, детские товары и садово-огородный инвентарь. Об этом сообщил в четверг Титов на пресс-брифинге.

По распоряжению правительства РФ от 27 марта 2020 года, сейчас в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости внесены 23 позиции, в том числе санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, туалетная бумага, спички, автомобильный бензин, зоотовары.

"Рассмотреть возможность включения дополнительных товаров в список товаров первой необходимости (предложения прилагаются)", - сказал Титов, сославшись на свой перечень предложений, направленный президенту РФ. В список вошли, в частности, ритуальные принадлежности, печатные издания, санитарно-технические изделия, детская одежда и обувь, семена, рассада, канцтовары, автозапчасти, спецодежда, средства связи (мобильные телефоны, сим-карты), учебно-методическая литература.

Также Титов предложил президенту "разрешить работать большинству организаций и индивидуальных предпринимателей при полном выполнении санитарно-эпидемиологических норм". При этом он рекомендует использовать успешный опыт регионов, например, Ульяновской области, по введению декларативного порядка возобновления деятельности.

Правительство ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.