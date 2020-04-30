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Титов сообщил, что наибольшее снижение спроса отмечается в туризме, общепите и перевозках

Бизнес-омбудсмен привел данные проведенного 27 апреля опроса среди руководителей и владельцев 2 350 компаний из 85 регионов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Спрос на продукцию или услуги российских предприятий наиболее серьезно сократился в туризме, общественном питании и пассажирских перевозках. Об этом сообщил в четверг на пресс-брифинге уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Наибольшее снижение спроса отмечается в отраслях туризма - 90%. Также 82% предприятий общественного питания указывают, что спрос упал более чем на 90%. В сфере пассажирских перевозок 46% респондентов указывают на полное исчезновение спроса", - сказал Титов,. Он сослался на данные проведенного 27 апреля опроса среди руководителей и владельцев 2 350 компаний из 85 регионов.

По его словам, наименьшее снижение спроса наблюдается в сфере строительства и строительных материалов. Так, 47% строительных компаний не отмечают значительного снижения спроса, а компании в сфере грузоперевозок, сельского и лесного хозяйства вовсе говорят об отсутствии снижения спроса, указал бизнес-омбудсмен.

"Больше половины респондентов (63,03%) отметили, что спрос на их продукцию или услуги сократился на 50% и более. Почти треть (28,7%) от общего числа опрошенных ответили, что спрос на их продукцию или услуги снизился на 91% и более", - добавил Титов.

Основная трудность, которую выделили 56,13% респондентов, - невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги с фонда оплаты труда. При этом 48,18% респондентов сообщили, что их компания не входит по основному виду деятельности в число наиболее пострадавших отраслей по утвержденному правительством перечню отраслей, подчеркнул Титов.

Меры поддержки правительства

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (в их число входит сфера общепита) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичМалый и средний бизнес
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