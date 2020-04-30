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Пандемия коронавируса нового типа

В Совфеде готовят предложения по регулированию вопросов удаленной работы

Рабочая группа изучает возможность перехода на дистанционный режим без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по ревизии законодательства в условиях пандемии рассматривает предложения по законодательному регулированию дистанционных форм занятости, в том числе о возможности удаленной работы без заключения дополнительного соглашения с работодателем. Об этом ТАСС в четверг сообщила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

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"Рабочая группа по совершенствованию законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции рассматривает предложения по законодательному регулированию дистанционных форм занятости. Необходимо на законодательном уровне отрегулировать всю совокупность вопросов, охватывающих содержательный формат дистанционных и гибких форм занятости", - пояснила Карелова.

По ее словам, группа изучает вопросы "перехода работников на удаленный режим работы без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, сокращения сроков предупреждения об изменении определенных сторонами условий трудового договора и о введении неполного рабочего времени, а также об изменении графиков сменности".

Карелова добавила, что сенаторы ведут работу в этом направлении совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ. Сейчас использование дистанционных форм занятости способствует нераспространению коронавирусной инфекции, однако не исключена возможность применения таких форм занятости и после снятия ограничений, добавила Карелова.

Теги
РоссияКарелова, Галина НиколаевнаПандемия коронавируса нового типа
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