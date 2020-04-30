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Минтранс планирует внедрить систему контроля бдительности водителей за рулем

В ведомстве отметили, что пилотные испытания проекта прошли успешно

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минтранс планирует внедрить систему психофизиологического мониторинга состояния водителей в целях повышения безопасности дорожного движения. Пилотные испытания проекта прошли успешно, говорится в сообщении министерства.

"В соответствии с поручениями президента России и правительства РФ Минтранс организовал работу, направленную на внедрение систем отслеживания психофизиологического состояния водителей транспортных средств. В рамках этой работы ведется внесение изменений в нормативные правовые акты, а также разрабатываются единые технические требования к таким устройствам в ходе подготовки национального стандарта", - отметили в Минтрансе.

В министерстве подчеркнули, что наиболее эффективно контролировать состояние водителей за рулем можно только с помощью комплексного применения цифровых систем мониторинга функционального состояния водителя совместно с видеомониторингом.

"Эти меры помогают заблаговременно выявить и предотвратить опасные состояния, которые могут вызвать потерю внимания и снижение работоспособности в пути", - уточнили в Минтрансе.

Эффективность системы была подтверждена в ходе эксперимента, который проводился с 5 февраля по 30 марта 2020 года на территориях Республики Татарстан, Белгородской, Московской, Калужской, Новгородской областей и Москвы. Участниками пилотного проекта стали крупные технологические компании: "Яндекс.Такси", "Нейроком", "КСОР", "Скайтрэк", "Форкам" и "Вингс Солюшнс".

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Россия
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