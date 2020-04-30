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Пандемия коронавируса нового типа

Moody's: транспортные компании РФ могут наиболее пострадать от пандемии

Более устойчивыми к макроэкономическим потрясениям агентство считает такие секторы экономики, как телекоммуникации, коммунальные услуги и розничная торговля продуктами

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Шесть российских компаний нефинансового сектора, рейтингуемых Moody's, и работающих в сфере пассажирских, грузовых железнодорожных перевозок и импорта автомобилей, наиболее подвержены влиянию последствий коронавируса. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства.

"Из 63 компаний, которые мы рейтингуем, только 10% (шесть компаний) имеют высокую степень подверженности [влиянию последствий COVID-19], 37% - умеренную и 53% - низкую. К компаниям с высокой степенью подверженности относятся DME Limited (Московский аэропорт Домодедово, обзор Ba1 для понижения рейтинга) и АО "Федеральная пассажирская компания" (Baa2, стабильный), на которые наложены ограничения по перевозкам, O1 Properties Limited (стабильный Caa3) из-за сокращения платежей от арендаторов, ООО ROLF (обзор B1 для понижения рейтинга), которое приостановило большинство своих операций, Globaltrans Investment PLC (Ba1, стабильный) и ПАО "ТрансКонтейнер" (Ba3, стабильный) из-за сокращения объемов мировой торговли", - отмечается в материале.

В агентстве ожидают, что доходы товаропроизводителей в результате ослабления экономики сократятся в результате снижения цен на сырье. Тем не менее, многие производители товаров в РФ обладают достаточные финансовыми ресурсами, чтобы противостоять временным экономическим потрясениям или в течение 24-36 месяцев. Кроме того, некоторые секторы экономики, такие как телекоммуникации, коммунальные услуги и розничная торговля продуктами питания, относительно более устойчивы к текущим макроэкономическим потрясениям, отмечают в агентстве.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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