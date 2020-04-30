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Комитет Госдумы одобрил законопроект о праве членов СНТ устанавливать дату собраний

По словам вице-спикера Ирины Яровой, фиксированная дата общих ежегодных собраний членов садоводческих или огороднических товариществ обеспечит легитимность принимаемых решений

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал законопроект, который дает право членам СНТ устанавливать дату и повестку ежегодных собраний. Такое решение было принято на заседании комитета в четверг.

В июне 2019 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") внесла в нижнюю палату парламента законопроект, по которому члены садоводческих или огороднических товариществ смогут определять в уставе дату и повестку ежегодного общего собрания. По словам вице-спикера, фиксированная дата общих ежегодных собраний членов СНТ обеспечит максимальную явку и легитимность принимаемых решений, позволит избежать дополнительных затрат и конфликтных ситуаций, возникающих по причине невозможности принять участие в обсуждении вопросов.

При этом, как отметил член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук, предлагается ко второму чтению законопроекта уточнить формулировку по конкретному дню общего собрания. По его словам, закон должен позволить проводить общие собрания членов СНТ именно в выходные дни.

Как ранее отмечала Яровая, на данный момент в России 50-60 млн граждан в той или иной форме занимаются дачным хозяйством. Они заинтересованы в возможности самостоятельно решать все важные вопросы в жизни садоводческих и огороднических товариществ, считает вице-спикер Госдумы.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна"Единая Россия"Валенчук, Олег Дорианович
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