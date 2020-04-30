Нижегородские гостиницы получат денежную помощь от местных властей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апреля./ТАСС/. Нижегородские власти возместят гостиницам региона плату за коммунальные платежи на период повышенной готовности и предоставят право на льготу по выплате зарплат на каждого работника. Об этом сообщил журналистам в четверг губернатор области Глеб Никитин.

"Для нас крайне важна поддержка региональной гостиничной отрасли. Сложившаяся эпидемиологическая и социально-экономическая ситуация напрямую ее затронула. Безусловно, одной из приоритетных задач является сохранение имеющейся инфраструктуры, поэтому очень важно, что сейчас все отели смогут получить финансовую помощь без создания на их базе обсерваторов", - пояснил Никитин.

Ранее глава региона сообщал, что в гостиницах Нижегородской области смогут бесплатно разместить более 750 врачей, которые работают с пациентами с коронавирусом, а также острыми респираторными инфекциями и пневмонией.

Нижегородская область входит в пятерку регионов России по числу заразившихся коронавирусом, на 30 апреля зафиксировано 1 944 случая заражения, 12 человек умерли.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.