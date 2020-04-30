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Путин намерен обсудить с кабмином поддержку производств изделий для инвалидов

По словам президента, значительная часть комплектующих для таких производств "поступает по импорту из-за границы, а с учетом курсовой разницы, сейчас это все подорожало"

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен в четверг обсудить с правительством вопрос оказания помощи отечественным компаниям, производящим технику и изделия для инвалидов.

"Безусловно, надо обратить внимание правительства, и я это сделаю прямо сегодня, на то, что предприятия, которые изготавливают изделия для людей с ограничениями по здоровью, конечно, нужно поддержать, имея в виду и экономические обстоятельства", - сказал он во время онлайн-встречи с волонтерами.

Глава новосибирской организации инвалидов-колясочников Виктор Семенко в беседе с главой государства попросил его поддержать отечественные предприятия по выпуску технических средств реабилитации, так как эти компании сейчас находятся в сложном положении.

"То, что вы сейчас затронули эту тему, это очень своевременно и правильно", - ответил Путин. Он добавил, что значительная часть комплектующих для таких производств "поступает по импорту из-за границы, а с учетом курсовой разницы, сейчас это все подорожало".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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