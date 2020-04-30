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Шереметьево ради экономии заморозил почти все инвестпроекты и временно закрыл третью ВПП

Также был оптимизирован график работы персонала

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московский аэропорт Шереметьево приостановил практически все инвестиционные проекты, кроме реконструкции первой взлетно-посадочной полосы, и для сокращения расходов вывел из эксплуатации третью полосу. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе аэропорта.

"Для поддержания сбалансированной работы аэропорта руководство Шереметьево предприняло ряд управленческих решений: приостановлены все инвестиционные проекты, кроме реконструкции ВПП-1, существенно сокращены все непроизводственные расходы, перераспределены производственные ресурсы и оптимизированы технологические процессы, временно выведены из эксплуатации терминалы С, E, D и ВПП-3 до соответствующего восстановления объема пассажирских перевозок и интенсивности взлетно-посадочных операций", - говорится в сообщении.

Кроме того, график работы персонала оптимизирован, а топ-менеджмент отказался более чем от 60% своего вознаграждения, добавили в пресс-службе.

Аэропорт в январе открыл международный терминал С1, планировалось, что к середине года он будет обслуживать 260 рейсов в сутки. Вторую очередь терминала аэропорт планировал начать строить в 2024 году, закончить в 2026 году. В этом году планировал открыть ангарный комплекс, было запланировано строительство новой ветки "Аэроэкспресса".

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