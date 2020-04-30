За последние шесть недель 30 млн американцев обратились за пособием по безработице

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние шесть недель - с 15 марта по 25 апреля - достигло порядка 30 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные министерства труда США.

По данным ведомства, с 19 по 25 апреля 3,8 млн американцев обратились за выплатой такого пособия. Эксперты ранее ожидали, что данный показатель составит 3,5 млн человек. До принятия мер по сдерживанию распространения инфекции еженедельно всего несколько сотен тысяч американцев подавали первичные заявки на пособия по безработице.

"В современной американской истории не было подобных прецедентов", - отмечает газета The Washington Post. По ее оценкам, в результате пандемии коронавируса и последовавших мер по ее сдерживанию исчезли все рабочие места, появившиеся после финансового кризиса 2008 года. Обычно в стране ежегодно количество рабочих мест увеличивается на несколько миллионов. Однако, как отмечает издание, США может потребоваться несколько лет, чтобы восстановить 30 млн рабочих мест.

При этом, как отмечает газета USA Today, многие граждане, подавшие на прошлой неделе заявки на пособия, вероятно, потеряли работу несколько недель назад, но их зарегистрировали только сейчас из-за огромного числа безработных, которые буквально парализовали систему приема заявок. По данным агентства The Associated Press, уровень безработицы в апреле может составить 20%. Таким образом, это будет самый высокий показатель со времен Великой депрессии, когда уровень безработицы достигал 25%.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн. Они направлены на преодоление последствий распространения коронавируса и предусматривают выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. В среду Минторг сообщил, что ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии.