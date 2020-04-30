В аппарате Титова предложили сохранить ставку 0% по кредитам для бизнеса спустя полгода

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Срок действия беспроцентной ставки по кредитам бизнесу на зарплаты, которые выдаются для поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса, должен быть увеличен, сообщили в четверг ТАСС в аппарате уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"Кредит выдается на шесть месяцев под 0%, затем ставка будет увеличена до 4%. Предлагается увеличить срок беспроцентного кредита, поскольку на сегодняшний день по ряду отраслей сезонный бизнес не будет иметь доходы [в течение] четырех-шести месяцев", - сказали в аппарате.

Также в аппарате бизнес-омбудсмена отмечают, что продукт доступен для тех, кто осуществляет деятельность более года, и предлагают "данные ограничения исключить".

В числе других предложений по этой кредитной программе - допустить наличие налоговой задолженности, не превышающей 10-20 тыс. рублей, расширить поддержку на все субъекты предпринимательства, а не только для пострадавших отраслей.

"Кредит выдается, исходя из размера в один МРОТ, тогда как зарплата работника может быть больше. Предлагается убрать ограничения по МРОТ, поскольку выплата заработной платы в меньшем размере, чем установлена трудовым договором, влечет ответственность для работодателя, и он не видит смысла в получении такого продукта", - добавили в аппарате.

Доля отказов банков снижается

Доля отказов российских банков в выдаче беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудникам снизилась за две недели с более чем 80% до 11%. Такие данные третьей "контрольной закупки", проведенной в 29 из 85 регионов, привел в четверг на пресс-брифинге бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По результатам первой "контрольной закупки" в 29 регионах, результаты которой были озвучены 15 апреля, аппарат бизнес-омбудсмена зафиксировал отклонение банками заявок на выдачу беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудников более чем в 80% случаев. Спустя несколько дней, 24 апреля Титов сообщал, что по результатам второй "закупки" в 37 регионах доля отклоненных заявок сократилась до 30%.

"В рамках третьей "закупки" предпринимателями было подано 90 заявок, из которых 19 одобрено (21%), 10 отклонено (11%), 54 находятся на рассмотрении (60%), в остальных семи случаях предприниматель отказался от заявки (8%)", - сказал Титов.

По его словам, в целом, количество отказов по заявкам в банках снижается. На третьем этапе "контрольной закупки" без обоснования банки отказали лишь в трех случаях.

Титов уточнил, что в ряде случаев отмечается затягивание сроков рассмотрения заявок (от 10 дней и более) и предоставление большого пакета документов для получения этого кредитного продукта. В результате предприниматели начинают сами отказываться от поданных заявок. Тем не менее, бизнесмены отмечают, что банки начали сами предлагать данный вид кредитования, добавил Титов.

О программе

Для поддержания занятости правительством РФ была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается, исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.

В материалах правительства отмечалось, что совокупный объем кредитов для малого и среднего предпринимательства может составить до 350 млрд рублей, из них две трети - 200 млрд рублей - покрывает государство.

Беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам получили уже почти 6 тыс. предприятий, еще 22 тыс. обращений находятся в работе у банков, сообщал 29 апреля министр экономического развития России Максим Решетников.