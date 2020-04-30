Титов предложил снизить комиссию за эквайринг до 1% во всех сферах торговли

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил снизить комиссию за эквайринг на все сферы торговли. Об этом говорится в предложениях, которые бизнес-омбудсмен направил президенту России Владимиру Путину.

"Снизить плату за эквайринг не только в онлайн-торговле, но также для других сфер до 1%", - говорится в предложениях Титова, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (в их число входит сфера общепита) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.