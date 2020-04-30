Власти Ставрополья поддержат садоводов в связи с заморозками

СТАВРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края выделят из краевого бюджета 79 млн рублей для оказания поддержки садоводам, которые могут понести убытки после заморозков в регионе. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минсельхоза.

В апреле 2020 года в Ставропольском крае на протяжении нескольких недель в ночные и утренние часы местами отмечались заморозки, с дневных плюс 15-20 градусов температура в некоторых территориях опускалась до минус 11. Заморозки отразились на состоянии посевов сельскохозяйственных культур, виноградников, садов.

"Для компенсации потерь региональным садоводам министерство сельского хозяйства проработало комплекс мер по поддержке организаций, включив их в перечень системообразующих по краю. Губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым принято решение о выделении дополнительно 79 млн рублей на уходные работы в садах за счет краевого бюджета", - цитирует пресс-служба министра Владимира Ситникова.

По информации ГКУ "Ставропольвиноградплодопром", повреждения семечковых культур, в число которых входят яблони, составили в результате заморозков порядка 51% площадей. Повреждения по косточковым культурам отмечаются на 57% площадей. Предварительный прогноз по возможным потерям в выручке производителей составляет порядка 500 млн рублей.

Наиболее сильные последствия заморозков отмечаются в Георгиевском, Буденновском, Изобильненском, Труновском, Кировском, Минераловодском, Петровском городских округах края. Незначительные повреждения садов есть в Кочубеевском и Предгорном районах.