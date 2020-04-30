Белоруссия договорилась о поставках калийных удобрений в Китай

МИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. "Белорусская калийная компания" (БКК) договорилась с Китаем о контрактной цене в размере $220 за тонну удобрений с поставками в 2020 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба БКК.

Предыдущий контракт, заключенный на срок до июня 2019 года, был по цене $290 за тонну на условиях CFR.

"БКК и консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) со свой стороны приняли решение заключить соглашение о новой цене китайского контракта. Новый китайский контракт заключен по цене 220 долларов США за тонну с поставками в 2020 году", - сказано в сообщении.

В БКК отметили, что цена нового китайского контракта создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка.

В сообщении пресс-службы отмечается, что складывающая в последнее время макроэкономическая ситуация в мире отличается рядом кризисных факторов. В частности, это историческое падение цен на нефть и иные сырьевые ресурсы, девальвация национальных валют, также свой негативный вклад в общую нестабильную обстановку внесла и пандемия COVID-19, затронув рынок удобрений и сельское хозяйство, оказав влияние на целостность логистических цепочек и регулярность поставок.

Введенные карантинные меры заставили правительства более отчетливо оценить значение сельскохозяйственной отрасли для нормальной жизни, при этом "продовольственная безопасность вновь становится во главу угла и обеспечение непрерывности производства продуктов питания и связанных с ними цепочек поставок должно стать приоритетной задачей для всех". В БКК призывала всех участников логистической цепочки (стивидоров в портах погрузки и выгрузки, судовладельцев, железные дороги, компании, доставляющие грузы автотранспортом) в условиях столь глобального кризиса оказать максимум содействия в оперативном продвижении удобрений к конечному потребителю.

БКК выразила благодарность своим китайским партнерам за конструктивный подход, понимание ситуации и стремление к развитию рынка.

Экспорт произведенных в Белоруссии калийных удобрений в январе - феврале 2020 года снизился на 30,1% к аналогичному периоду прошлого года и составил 798,9 тыс. тонн в пересчете на активное вещество. В денежном выражении продажи за границу упали на 39,3%, до $310,8 млн. Это произошло как за счет снижения объемов, так и цены. В Индию было поставлено удобрений на почти $43 млн. В Бразилию отгрузка составила около $25 млн, в Индонезию $23,8 млн.

О компании

ОАО "Белорусская калийная компания" основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий". За почти 7 лет своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия в 133 страны мира. Доля в мировом экспорте - более 20%.