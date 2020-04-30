Путин уверен в росте спроса на матрасы, так как они поизносятся за время самоизоляции

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Власти РФ будут продолжать решать вопросы господдержки предприятий, столкнувшихся со спадом производства в период эпидемии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он при этом выразил уверенность, что производство, например, матрасов восстановится быстро, так как они поизносятся за время самоизоляции.

В ходе видеоконференции главы государства в четверг с волонтерами руководитель компании "Аскона", специализирующейся на изготовлении матрасов и других товаров для сна, Роман Ершов по видеосвязи с фабрики рассказал, что это предприятие тоже столкнулось с кризисом, но переориентировало производство на создание защитных масок и костюмов, а также медицинских матрасов для новых койко-мест для борьбы с коронавирусом.

Путин в ответ поблагодарил за переоснащение предприятия на выпуск наиболее востребованной сейчас продукции. "Ваше производство, уверен, восстановится, потому что после акции "Сидим дома", после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами", - обратился президент к руководителю предприятия.

Глава государства также подчеркнул, что обсуждает с правительством вопросы господдержки малых, средних и крупных предприятий. "И сегодня, кстати говоря, после нашей встречи будем еще говорить об этом [на совещании], так что будем выстраивать эту линию поддержки", - заверил Путин.