Бизнес-объединения направили Мишустину пакет мер по восстановлению экономики

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Большая четверка" бизнес-объединений, в которую входят "Опора России", Торгово-промышленная палата (ТПП), "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), направила председателю правительства Михаилу Мишустину пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, предложения по восстановлению деловой активности после пандемии коронавируса и инициативы посткризисного развития экономики. Об этом говорится в копии письма, имеющемся в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердили агентству в ТПП.

"Большая четверка" бизнес-объединений предложила правительству субсидировать кредиты на модернизацию производства в размере ключевой ставки Банка России. "Повышение доступности финансовых средств для компаний, обеспечивающих как текущую деятельность, так и продолжение реализуемых, запуск новых инвестпроектов: субсидирование кредитов на модернизацию и техническое перевооружение производств в размере ключевой ставки", - отмечается в письме, подготовленном после поручения президента РФ Владимира Путина о разработке очередного пакета неотложных мер поддержки экономики и плана по нормализации деловой жизни после пандемии коронавируса.

Предложения разделены по блокам и касаются повышения доступности финансовых средств для компаний, стимулирования спроса, поддержки занятости, фискальных мер, поддержки малого и среднего предпринимательства, регуляторики, обеспечения эффективного применения реализуемых мер поддержки, поддержки производителей комплектующих, экологии. Отдельный блок посвящен выводу компаний из режима ограничения деятельности.

Авторы выразили надежду на то, что при подготовке упомянутого общенационального плана будет обеспечено активное вовлечение в процесс представителей бизнес-объединений.

"28 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать в ближайшее время новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также начать подготовку масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. В этой связи направляем вам развернутые предложения Координационного совета предпринимательских союзов России по внедрению мер поддержки предприятий для ускорения их выхода из кризисной ситуации и успешного посткризисного развития", - отмечается в письме.

Какие меры для поддержки экономики вводили в разных странах в связи с коронавирусом

В числе других инициатив в блоке о финансировании - расширение программы льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств путем увеличения лимита до 10 млрд рублей, но не более 10% от оборота компании, а также распространение программы на дочерние компании системообразующих организаций.

Кроме того, бизнес-объединения предлагают бессрочные облигации госкомпаниями с предоставлением банкам, которые будут их выпускать, стопроцентных государственных гарантий, создание "фонда фондов". Также в письме озвучена инициатива о "запуске новых и расширении существующих льготных лизинговых программ для широкого перечня отраслей, включая субсидирование процентной ставки по лизингу технологического оборудования, распространение мер по отсрочке платежей по кредитным договорам банков на договоры лизинга лизинговых компаний, выпуск рекомендаций лизинговым организациям о предоставлении каникул по уплате лизинговых платежей".

Бизнес-объединения также просят о запуске программы рекапитализации российских несырьевых предприятий посредством выдачи субординированных кредитов сроком на 3-5 лет. "Гарантировать банкам 60-80% риска по данным кредитам. Выделить отдельную строку для учета субординированных кредитов в РСБУ. Данная мера позволит задействовать банковскую ликвидность для поддержки российских предприятий и форсировано развернуть инфраструктуру выдачи субординированных кредитов", - отмечается в письме.

Сохранение режима ЕНВД

Также бизнес предложил правительству продлить срок применения единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 2024 года на фоне кризисной ситуации, вызванной коронавирусом.

"Продлить срок применения режима ЕНВД до 2024 года, установив предельную величину доходов, позволяющую применять данный налоговый режим, в размере 60 млн рублей, и предусмотреть запрет на введение любых новых требований, накладывающих дополнительную финансовую нагрузку на бизнес", - отмечается в письме.

ЕНВД или так называемая "вмененка" является одной из самых простых и выгодных систем налогообложения для малого и среднего бизнеса. Налог не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого - вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости.

Минфин ранее сообщал, что не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Фискальные меры

В числе других инициатив бизнес-объединений, представленных в блоке фискальных мер, - распространение полугодовой отсрочки по всем налогам (кроме НДС) и страховым взносам на все предприятия, предоставление налоговых каникул предприятиям, чья выручка сократилась более чем на 50% относительно предыдущего месяца.

Объединения просят об отмене существующего ограничения по переносу убытков на будущие периоды (не более 50% от суммы убытков), а также о праве переносить убытки на прошлые периоды до трех лет.

В числе других идей - ввести мораторий на уплату обязательных фиксированных платежей по специальным налоговым режимам (патентная система налогообложения, ЕНВД) в случае отсутствия выручки за соответствующий отчетный период, дать право компаниям использовать ускоренную амортизацию оборудования, закупленного в рамках начатых инвестиционных проектов, в течение 12 месяцев, разрешить единовременное списание расходов, направленных на создание возможностей удаленной работы сотрудников, обеспечение работы без физического контакта пользователей (потребителей), охрану и защиту здоровья граждан в связи с пандемией.

Кредиты на зарплату

"Большая четверка" бизнес-объединений обратилась к Мишустину с предложением распространить на все предприятия программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат. "[Предлагаем] для всех предприятий запуск программы целевых зарплатных кредитов с предоставлением гарантий государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" для кредитных учреждений, а также с субсидированием процентной ставки в размере ключевой ставки при условии сохранения занятости [на уровне 80%]", - говорится в документе.

Кроме того, для поддержки занятости населения бизнес-объединения предложили ввести "каникулы" по налоговым выплатам на фонд оплаты труда для предприятий. В документе отмечается, что перечень предлагаемых ими мер направлен на ускорение выхода бизнеса из кризисной ситуации и его успешное развитие после пандемии.

Привлечение к ответственности

Участники свободных экономических зон (СЭЗ), корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), специальных инвестконтрактов (СПИК) не должны привлекаться к ответственности в течение двух-трех лет при неисполнении обязательств в связи с ситуацией с коронавирусом. "Введение моратория на два-три года на привлечение к ответственности участников СПИК, КППК, СЭЗ и иных спецрежимов/пользователей иных инструментов поддержки, допустивших неисполнение обязательств в связи с ситуацией с коронавирусом", - отмечается в письме в блоке о применении реализуемых мер поддержки.

Также там содержится предложение об отказе от взимания необоснованных штрафных санкций при использовании мер поддержки.

Предприятия, работающие на открытом воздухе

Правительство должно разрешить работу всех заведений на открытом воздухе после начала снятия режима ограничений при соблюдении ими санитарной безопасности. "Разрешение деятельности всех бизнесов, сотрудники которых работают на открытом воздухе, в случае использования необходимых средств индивидуальной защиты и социального дистанцирования", - отмечается в письме в блоке инициатив о выводе компаний из режима ограничения деятельности.

Также "большая четверка" просить установить четкие критерии, которым должны соответствовать компании для возобновления деятельности, предлагает "обеспечение быстрого старта для выхода из режима повышенной готовности предприятиям общепита, гостиничного бизнеса и туризма и для предприятий общественного питания путем предоставления налоговых каникул по всем налогам сроком на год, снижение для них ставки НДС до 10%".

Кроме того, они просят разработать набор стимулов (гранты, налоговые льготы, освобождение собственников помещений от выплаты кадастрового налога и налога на землю) для компаний, которые самостоятельно разрешают спорные вопросы по долгам, возникающим в результате введения особых режимов, по всей цепочке. Например, льгота всей цепочке участников арендных отношений - банку, торговому центру и арендатору - в случае, если они смогли договориться, указывается в письме.

Мораторий на налоги

Бизнес обратилось к премьер-министру с предложением ввести мораторий на налоговые выплаты для физический лиц, включая НДФЛ. "[Предлагаем] ввести мораторий на налоговые выплаты для физических лиц, включая НДФЛ с заработных плат, не превышающих пять МРОТ в месяц", - говорится в документе.

Помимо этого, для стимулирования спроса в стране бизнес-объединения предлагают предусмотреть возможность выплат средств из материнского капитала в размере одного МРОТ ежемесячно до 30 сентября, а банкам и правительству РФ - субсидировать льготный период уплаты процентов по потребительским кредитам на два месяца.