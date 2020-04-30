{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Титов предложил на период пандемии приравнять ИП без работников к самозанятым

Бизнес-омбудсмен отметил, что сохранение обязательных платежей для ИП без наемных работников при падении выручки вынуждает их прекращать деятельность

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил на время пандемии приравнять индивидуальных предпринимателей без работников к самозанятым. Предложения, которые бизнес-омбудсмен направил президенту России Владимиру Путину, есть в распоряжении ТАСС.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Приравнять юридический статус ИП без наемных работников к самозанятым гражданам на период действия ограничительных мер", - говорится в документе.

Сохранение обязательных платежей для ИП без наемных работников при падении выручки вынуждает их прекращать деятельность, пояснил свою позицию омбудсмен.

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (в их число входит сфера общепита) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТитов, Борис ЮрьевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Михельсон переизбран председателем совета директоров "Сибур Холдинга"
Александр Дюков переизбран на пост заместителя председателя совета директоров "Сибура"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС