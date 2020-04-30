В Ростовской области разрабатывают второй пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Ростовской области приступили к разработке второго пакета мер поддержки экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства области.

"С учетом анализа ситуации, а также мнений региональных депутатов, бизнес-сообщества, омбудсмена по указанию губернатора разработан второй пакет дополнительных мер поддержки экономики региона. В данный момент он находится на последней стадии согласования", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора области Алексея Изотова.

Он охарактеризовал ситуацию в экономике области как сложную, но стабильную, контролируемую и управляемую. "Даже в нынешних непростых условиях относительно стабильно работают доминирующие отрасли: промышленность, сельское хозяйство, строительство и другие - это более 85% ВРП. Осуществляются экспортные поставки, - сказал Изотов. - Мы не видим оснований для депрессивно-панических оценок и сценариев".

В Ростовской области уже реализуется план первоочередных мер поддержки регионального бизнеса, который предусматривает комплекс мер финансового, налогового и информационного характера. Снижена налоговая нагрузка на бизнес. Так, для собственников торговых центров и помещений в них, сдающих имущество в аренду, а также владельцев гостиниц и предприятий, которые производят тепличную овощную продукцию, ставка налога на имущество организаций снижена с 2,2% до 1,1%. Пересмотрены ставки налога по упрощенной системе налогообложения для наиболее пострадавших отраслей. Для предприятий, отчисляющих налоги на выручку, ставка снижена с 6% до 1%. Предприятия, которые платят налоги на доходы, теперь будут отчислять в бюджет 5% вместо 10%, которые были ранее.

По информации пресс-службы регионального правительства, Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства рассмотрено 120 заявок на сумму 252,5 млн рублей. Из них одобрены 24 заявки на 54,3 млн рублей. Объем поддержки гарантийного фонда области представителям малого и среднего бизнеса составил 43,3 млн рублей.

26 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании регионального заксобрания сообщил о разработке плана устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях дальнейшей угрозы распространения коронавируса.