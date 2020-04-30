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Пандемия коронавируса нового типа

Министры финансов G7 обсудили меры восстановления экономики после пандемии

Главы ведомств указали на важность прямых иностранных инвестиций

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин обсудил с коллегами по Группе семи (G7, "большая семерка") меры восстановления экономики после окончания пандемии и снятия санитарных ограничений. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы американского ведомства.

"Министры финансов обсудили предпринимаемые экономические меры как внутри страны, так и на международном уровне, стратегии, направленные на стимулирование экономической активности после того, как экономики начнут открываться при соблюдении необходимых мер предосторожности в области здравоохранения. Министры финансов также обсудили важность прямых иностранных инвестиций и использования механизма мониторинга инвестиций для выявления рисков в области национальной безопасности", - сообщается в документе.

Теги
СШАМнучин, СтивенПандемия коронавируса нового типа
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