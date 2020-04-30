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Кировский завод завершил испытания турбогенератора для ледокола "Урал"

В настоящее время предприятие готовится к изготовлению турбоагрегатов для третьего и четвертого серийных ледоколов проекта 22220

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Завод "Киров-Энергомаш" (входит в группу компаний "Кировский завод") успешно завершил приемо-сдаточные испытания главного турбогенератора (ГТГ) правого борта паротурбинной установки второго серийного универсального атомного ледокола "Урал" проекта 22220. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кировского завода.

"В период испытаний на "Киров-Энергомаше" работала межведомственная приемочная комиссия, в состав которой вошли представители "Атомфлота", Балтийского завода, ЦКБ "Айсберг" (генеральный проектировщик ледоколов серии 22220) и "Русэлпрома" (изготовитель генератора). Испытания подтвердили работоспособность и надежность конструкции, созданной турбостроителями Кировского завода, что зафиксировано актом приемки, подписанным 29 апреля. В настоящее время проводится упаковка оборудования для последующей отгрузки ГТГ заказчику - Балтийскому заводу", - сказано в сообщении.

Программой-методикой испытаний предусмотрены проверки главного турбогенератора в разных режимах: на холостом ходу и под номинальной нагрузкой 36 МВт в течение 72 часов для подтверждения стабильности работы турбоагрегата, с выходом на 110% номинальной мощности и полным сбросом нагрузки.

Это пятый по счету главный турбогенератор для атомных ледоколов проекта 22220, изготовленный "Киров-Энергомашем" в рамках договоров с Балтийским заводом. В 2017-2019 годах "Киров-Энергомаш" в полном объеме отгрузил заказчику паротурбинные установки для атомоходов "Арктика" и "Сибирь". В настоящее время идет подготовка к испытаниям ГТГ левого борта для "Урала" и изготовление турбоагрегатов для третьего и четвертого серийных ледоколов проекта 22220 по контракту от 18 сентября 2019 года.

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,8 м. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

Головной корабль проекта 22220, получивший название "Арктика", был заложен в ноябре 2013 года на Балтийском заводе. Первый серийный ледокол - "Сибирь" - заложен в мае 2015 года, второй серийный - "Урал" - в июле 2016.

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