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Международные резервы России составили $569,8 млрд

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Международные резервы РФ практически не изменились по сравнению с показателем на 17 апреля и на 24 апреля 2020 года составили $569,8 млрд, сообщил Банк России.

По данным регулятора, объем средств в международных резервах ЦБ на 17 апреля составлял $569,7 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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Россия
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