Михельсон переизбран председателем совета директоров "Сибур Холдинга"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон единогласным решением совета директоров "Сибур Холдинга" переизбран его председателем. Об этом говорится в сообщении компании.

"Избрать Михельсона Леонида Викторовича председателем совета директоров публичного акционерного общества "Сибур Холдинг", - сказано в сообщении.

Гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков также был переизбран на пост заместителя председателя совета директоров "Сибура".

В совет директоров "Сибура" входят еще 10 человек - член совета директоров "Новатэка" Геннадий Тимченко, председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов, президент "Ладога менеджмент" Кирилл Шамалов, исполнительный вице-президент Фонда Шелкового пути Ван Дань, вице-президент и руководитель химического дивизиона Sinopec Ли Чэнфэн, член совета директоров "Сибур Холдинга" Владимир Разумов, независимый директор О`Брайен Питер Ллойд, член совета директоров "Еврохима" Сергей Васнецов, член Ассоциации независимых директоров Андрей Верников, а также проректор президентской академии РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) при РАНХиГС, экс-министр правительства Москвы Алексей Комиссаров.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работающая в различных регионах РФ и за рубежом. "Сибур" реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 80 странах мира.