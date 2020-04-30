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Балтийский завод планирует заложить новый серийный ледокол проекта 22220 в мае

В настоящее время на заводе строятся два ледокола такого типа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Третий серийный атомный ледокол проекта 22220 планируется заложить в мае 2020 года на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе предприятия.

"В мае этого года мы планируем заложить третий серийный атомный ледокол проекта 22220", - отметила представитель пресс-службы.

На Балтийском заводе строятся два серийных ледокола проекта 22220 - "Сибирь" и "Урал". Успешно завершен первый этап ходовых испытаний головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" (первое судно проекта), который также строился на этом предприятии. В августе нынешнего года "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта.

Второй ледокол проекта (первый серийный) - "Сибирь" - предприятие заложило в мае 2015 года, третье судно (второе серийное) - "Урал" - в июле 2016 года. Все три судна, включая ледокол "Арктика", должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. Ввод в эксплуатацию четвертого ледокола серии запланирован на 2024 год, пятого - на 2027 год.

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,8 м. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

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