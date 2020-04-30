Twitter потерпел убытки в размере $8,4 млн в первом квартале 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, потерпела в первом квартале 2020 года чистые убытки в размере более $8 млн. Об этом свидетельствует квартальная финансовая отчетность компании, опубликованная в четверг на ее сайте.

Согласно распространенным данным, убытки Twitter в первые три месяца текущего года составили $8,4 млн. Инвестиционные аналитики, по утверждению газеты The Wall Street Journal, ожидали, что убытки компании превысят $16 млн. В прошлом году за аналогичный период компания отчиталась о прибыли в размере $191 млн.

В то же время, по информации самой компании, ежедневная аудитория сервиса микроблогов выросла на 9% - до 166 млн пользователей в день. Выручка Twitter выросла в первом квартале на 2,6% - до $808 млн. Годом ранее данные по этому показателю равнялись $786,9 млн.

Twitter - соцсеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в Twitter было опубликовано 21 марта 2006 года. По имеющимся данным, ежедневно в сервисе публикуется около 500 млн твитов.