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На реконструкцию пункта пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане направят более 1,2 млрд рублей

Планируется увеличение пропускной способности пункта, строительство дополнительных административных зданий и увеличение количества полос движения

МАХАЧКАЛА, 30 апреля. /ТАСС/. Реконструкцию пограничного пункта пропуска Яраг-Казмаляр на границе РФ с Азербайджаном в Макарамкентском районе Дагестана планируется завершить в 2021 году, на эти цели будет направлено более 1,2 млрд рублей, следует из документации электронного аукциона, размещенного в четверг на портале госзакупок.

Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы объявила закрытый конкурс на выполнение работ по реконструкции автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Яраг-Казмаляр на территории Республики Дагестан. Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 1,28 млрд рублей.

Как следует из аукционной документации, работы по реконструкции должны быть проведены в течение 10,5 месяцев со дня заключения контракта. Финансирование на 2020 год предусмотрено в объеме более 771,7 млн рублей, в 2021 году - более 511,9 млн рублей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, реконструкция пункта пропуска проводится впервые с момента его открытия. "Планируется увеличение пропускной способности пункта, строительство дополнительных административных зданий, увеличение количества полос движения", - сказала представитель ведомства.

По информации Росграницы, реконструкция пункта пропуска ведется в рамках реализации федерального проекта "Логистика международной торговли" национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Проект предусматривает увеличение пропускной способности пункта почти в три раза - с 500 до 1 400 транспортных средств в сутки, развитие грузовой составляющей пункта пропуска, оснащение комплексом современных информационно-технических средств, в том числе комплексной системой безопасности, строительство бокса углубленного досмотра и других зданий и сооружений для размещения контрольных органов.

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