Титов прогнозирует постепенный рост цен на нефть к концу года

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Цены на нефть покажут постепенный рост к концу года, что связано со стабилизацией экономического положения крупнейших стран после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такое мнение высказал в четверг на пресс-брифинге уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина Борис Титов.

"Мы прогнозируем, что к концу года цена на нефть вырастет, но это постепенный, очень медленный рост, связанный с возвращением спроса в связи с началом работы европейской, азиатской экономик и экономики США. Быстрого отскока вряд ли стоит ждать", - сказал он.

По словам Титова, при этом "Россия имеет огромный потенциал роста, даже в этих условиях, когда цены на нефть упали".

Международное рейтинговое агентство Moody's ранее привело оценку, по которой цены на нефть останутся низкими. Так, цена на нефть марки Brent, по мнению экспертов, в этом году составит в среднем $35 за баррель, а спотовая цена на WTI - в среднем $30 за баррель. Цены на нефть, вероятно, будут расти в 2021 году, поскольку спрос восстанавливается вместе с экономическим ростом, отмечали аналитики агентства. В 2021 году, как они прогнозируют, цена на нефть марки Brent составит в среднем $45 за баррель, а WTI - в среднем $40 за баррель.