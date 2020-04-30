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В 2020 году ВВП Еврозоны может снизиться на 5,3%

Россию ожидает уменьшение ВВП на 3,4%

ТАСС, 30 апреля. Мировой ВВП ожидает снижение на 1,9% из-за пандемии коронавируса, при этом данный показатель в Еврозоне упадет на 5,3%, Россию ожидает уменьшение ВВП на 3,4%. Такой прогноз в четверг опубликовал экономический институт Ifo (Мюнхен) на основании проведенного им опроса 1 тыс. экспертов из 110 стран.

"Это беспрецедентно низкие показатели с 1989 года, когда начали проводиться подобные опросы", - отмечают авторы исследования.

Согласно результатам прогноза, ВВП Италии упадет на 7%, США - на 4,6%, а Японии на 3,3%. Китай и Индия сохранят рост ВВП, но его динамика снизится до 2,3% и 2,5% соответственно.

Опрошенные эксперты выделяют снижение инвестиций, уменьшение доходов потребителей и остановки производств в качестве главных проблем в текущей ситуации и в качестве контрмер предлагают повышение ликвидности предприятий, выдачу отсрочек для уплаты налогов и покупку ценных бумаг центробанками.

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