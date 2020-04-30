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Пандемия коронавируса нового типа

АКРА: рынок медицинских масок и антисептиков может вырасти на 250 млрд руб.

При этом суммарно за три года потенциальный объем рынка может достигнуть объема в 570 млрд руб., указали в агентстве

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Рынок санитарных расходных материалов, таких как медицинские маски, перчатки и антисептики может вырасти в ближайшие 1-1,5 года на 250 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА).

Аналитики полагают, что нынешний кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, существенно повысит требования контролирующих органов к соблюдению мер санитарной безопасности гражданами и особенно работниками сферы услуг. Поэтому с большой вероятностью повсеместное ношение масок и использование антисептических средств в условиях эпидемиологической угрозы станет новой нормой.

"По нашим оценкам, в ближайшие 12-18 месяцев размер рынка подобных товаров может вырасти на 250 млрд руб. в год", - указано в сообщении.

При этом суммарно за три года, с учетом снижения актуальности в постпандемический период, потенциальный объем рынка может достигнуть объема в 570 млрд руб. В таких условиях вырастет и сектор утилизации и переработки указанной продукции, его размер может достичь 25-38 млрд руб. в год, оценивают в АКРА.

По данным агентства, в настоящий момент производственные возможности российских компаний позволяют в год производить до 550 млн одноразовых масок, что составляет лишь 1% от объема будущего расчетного потребления. Таким образом, несмотря на то, что отрасль в России представлена более чем 300 производителями, спрос остается в значительной степени неудовлетворенным.

Также аналитики агентства считают, что перспективы развития данной отрасли могут стать одной из точек роста для отечественной химической, алкогольной и легкой промышленности, а с учетом низкой стоимости российской валюты - способствовать диверсификации структуры российского экспорта.

 

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