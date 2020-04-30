Власти Петербурга планируют увеличить дефицит бюджета почти в два раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Петербурга подготовили проект корректировок городского бюджета на 2020 год, согласно которым дефицит казны будет зафиксирован на уровне 104 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городского комитета финансов.

"Проектом закона вносятся следующие изменения в основные параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год: дефицит бюджета увеличивается на 51,2 млрд рублей (с 52,8 млрд рублей до 104,0 млрд рублей)", - говорится в сообщении. Таким образом, рост показателя планируется почти в два раза по сравнению с ранее установленным.

Доходы бюджета сокращаются на 101,8 млрд рублей: с 674,9 млрд рублей до 573,1 млрд рублей, или на 15%), расходы бюджета сокращаются на 50,6 млрд рублей (с 727,7 млрд руб. до 677,1 млрд рублей, или на 7%).

Как пояснили в комитете финансов, сокращение доходов бюджета связано с прогнозируемым уменьшением выручки и сальдированного финансового результата организаций вследствие значимого снижения курса национальной валюты и цен на энергоносители, а также противоэпидемическими ограничениями и рядом других причин, вызванных экономическими последствиями пандемии.

Планируемые изменения в бюджет не затрагивают публично-нормативные обязательства и социальные выплаты населению, заверяют власти. Напротив, будут увеличены расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно (плюс 2,3 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей за счет средств бюджета Санкт-Петербурга), на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (плюс 0,9 млрд рублей), меры социальной поддержки пенсионеров (плюс 0,3 млрд рублей).

В новость внесены изменения (17:31 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.