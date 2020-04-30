Титов предложил президенту и правительству создать группу по формированию новой экономики

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к президенту РФ и председателю правительства с предложением сформировать группу экспертов по формированию новой экономической политики после пандемии коронавируса и в условиях низких цен на нефть.

"Мы делаем предложение президенту, правительству такую группу с полномочиями официально сформированную, создать ", - сказал он в четверг на пресс-брифинге.

Титов пояснил, что речь идет о том, чтобы "не дожидаясь конца кризиса создать группу, у которой бы "голова болела" только о новой экономике". По его словам, в новой экономической политике драйвером роста вместо нефтяных и финансовых компаний должны стать субъекты предпринимательской деятельности. Он считает, что "частная инициатива и конкуренция должны двигать новую экономику вперед".

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля поручил в ближайшее время подготовить новый пакет неотложных мер поддержки бизнеса и граждан, а также приступить к разработке общенационального плана восстановления экономики на период после эпидемии.