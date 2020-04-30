В комитете Совфеда по бюджету против прямых выплат для граждан в условиях пандемии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Прямые выплаты для граждан в условиях пандемии могут привести к гиперинфляции и девальвации рубля, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Это в конечном итоге приведет только лишь к неуправляемой ситуации на инфляционной основе, удорожанию продукции, гиперинфляции, обесцениваю национальной валюты. Я категорически против такой бездумной раздачи денег, весь характер помощи должен быть адресным для разных категорий граждан", - сказал Рябухин в четверг ТАСС.

Он добавил, что эти меры приведут к дестабилизации экономики в России.