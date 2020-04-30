В комитете Совфеда по бюджету против прямых выплат для граждан в условиях пандемии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Прямые выплаты для граждан в условиях пандемии могут привести к гиперинфляции и девальвации рубля, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
"Это в конечном итоге приведет только лишь к неуправляемой ситуации на инфляционной основе, удорожанию продукции, гиперинфляции, обесцениваю национальной валюты. Я категорически против такой бездумной раздачи денег, весь характер помощи должен быть адресным для разных категорий граждан", - сказал Рябухин в четверг ТАСС.
Он добавил, что эти меры приведут к дестабилизации экономики в России.
Как напомнил, в свою очередь, ТАСС вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, в РФ оказывается поддержка гражданам и бизнесу по трем основным направлениям. "Во-первых, выплаты особо пострадавшим или нуждающимся категориям и ускорение уже предусмотренных выплат (маткапитал, выплаты многодетным семьям), это не только меры поддержки непосредственно граждан, но и косвенно поддержка экономики через стимулирование платежеспособного спроса. Во-вторых, это меры поддержки пострадавших отраслей, в первую очередь в сегменте малого и среднего бизнеса", - сказал Журавлев. Кроме того, по словам вице-спикера, применяются меры поддержки крупных предприятий. Это субсидирование процентов по кредитам, прямые субсидии, налоговые отсрочки.
Ранее в интервью RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России хватит потенциала, чтобы амортизировать любые негативные последствия кризиса, а также для того, чтобы, невзирая на то, насколько тяжелые условия наступают, продолжать выполнять весь объем социальных обязательств. Таким образом он объяснил, почему в РФ нет прямых выплат для граждан в нынешних условиях. Песков считает, что власти приняли меры для поддержки граждан, наиболее пострадавших от кризиса, вызванного коронавирусом.