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Пандемия коронавируса нового типа

В комитете Совфеда по бюджету против прямых выплат для граждан в условиях пандемии

Весь характер помощи должен быть адресным, считает первый зампред комитета Сергей Рябухин

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Прямые выплаты для граждан в условиях пандемии могут привести к гиперинфляции и девальвации рубля, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Это в конечном итоге приведет только лишь к неуправляемой ситуации на инфляционной основе, удорожанию продукции, гиперинфляции, обесцениваю национальной валюты. Я категорически против такой бездумной раздачи денег, весь характер помощи должен быть адресным для разных категорий граждан", - сказал Рябухин в четверг ТАСС.

Он добавил, что эти меры приведут к дестабилизации экономики в России.

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Как напомнил, в свою очередь, ТАСС вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, в РФ оказывается поддержка гражданам и бизнесу по трем основным направлениям. "Во-первых, выплаты особо пострадавшим или нуждающимся категориям и ускорение уже предусмотренных выплат (маткапитал, выплаты многодетным семьям), это не только меры поддержки непосредственно граждан, но и косвенно поддержка экономики через стимулирование платежеспособного спроса. Во-вторых, это меры поддержки пострадавших отраслей, в первую очередь в сегменте малого и среднего бизнеса", - сказал Журавлев. Кроме того, по словам вице-спикера, применяются меры поддержки крупных предприятий. Это субсидирование процентов по кредитам, прямые субсидии, налоговые отсрочки.

Ранее в интервью RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России хватит потенциала, чтобы амортизировать любые негативные последствия кризиса, а также для того, чтобы, невзирая на то, насколько тяжелые условия наступают, продолжать выполнять весь объем социальных обязательств. Таким образом он объяснил, почему в РФ нет прямых выплат для граждан в нынешних условиях. Песков считает, что власти приняли меры для поддержки граждан, наиболее пострадавших от кризиса, вызванного коронавирусом.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРябухин, Сергей НиколаевичЖуравлев, Николай АндреевичПандемия коронавируса нового типа
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