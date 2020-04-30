Ситуация с коронавирусом в Белокаменке не повлияет на срок реализации "Арктик СПГ - 2"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ситуация с массовым выявлением коронавируса в вахтовом городке подрядной организации "Велесстрой" на площадке центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области (в Белокаменке) не повлияла на ход строительства проекта "Арктик СПГ - 2" и не окажет влияния на сроки его ввода. Об этом сказал зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй во время телефонной конференции.

"Эта вспышка не повлияет ни на строительные работы на месте, ни на продолжающееся строительство "Арктик СПГ - 2", - считает он.