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Пандемия коронавируса нового типа

Ситуация с коронавирусом в Белокаменке не повлияет на срок реализации "Арктик СПГ - 2"

В вахтовом городке подрядной организации "Велесстрой" в Мурманской области выявили очаг распространения коронавирусной инфекции
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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ситуация с массовым выявлением коронавируса в вахтовом городке подрядной организации "Велесстрой" на площадке центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области (в Белокаменке) не повлияла на ход строительства проекта "Арктик СПГ - 2" и не окажет влияния на сроки его ввода. Об этом сказал зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй во время телефонной конференции.

"Эта вспышка не повлияет ни на строительные работы на месте, ни на продолжающееся строительство "Арктик СПГ - 2", - считает он.

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РоссияАрктика сегодняМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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