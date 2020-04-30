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На Кубани за пять лет создали 19 тыс. рабочих мест за счет инвестпроектов

Как сообщил бизнес-омбудсмен края Игорь Якимчик, в последние годы серьезно совершенствовались региональные законы, направленные на поддержку инвесторов и бизнеса

КРАСНОДАР, 30 апреля. /ТАСС/. Реализация более 380 крупных инвестиционных проектов в Краснодарском крае за последние пять лет позволила создать около 19 тыс. новых рабочих мест. В ближайшие годы благодаря новым проектам в регионе появится еще 66,3 тыс. мест, сообщили в департаменте инвестиций края.

Как считают опрошенные ТАСС эксперты и представители бизнеса, Кубань становится все более привлекательной для бизнеса благодаря новым мерам господдержки, которые были запущены в регионе с 2015 года.

"За последние пять лет на территории Краснодарского края было реализовано более 380 крупных (стоимостью свыше 100 млн рублей каждый - прим. ТАСС) инвестиционных проектов на общую сумму порядка 413 млрд рублей. В результате создано около 19 тыс. новых рабочих мест", - отметили в департаменте.

По данным администрации, Кубань занимает первое место в Южном федеральном округе по объему привлекаемых инвестиций - на ее долю приходится 40% крупнейших проектов округа. Количество крупных инвестпроектов на Кубани с момента назначения главой регионом Вениамина Кондратьева весной 2015 года увеличилось почти вдвое. В 2020 году в крае на стадии реализации находятся 366 проектов на общую сумму свыше 1,3 трлн рублей, за счет которых планируется создать еще 66,3 тыс. новых рабочих мест.

Не только выращивать, но и продавать

По мнению экспертов, успехи края в последние годы связаны с улучшением инвестиционного климата и инвестиционной политикой, которую выстраивает администрация под руководством Кондратьева.

"За последние пять лет инвестиционный климат на Кубани улучшился. Сегодня Краснодарский край - один из самых инвестиционно-привлекательных регионов страны. Благодаря взаимодействию власти и бизнеса, государственной поддержке предпринимательства создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления в региональный бюджет. Все это позволяет эффективно развиваться", - заявил ТАСС председатель торгово-промышленной палаты Краснодарского края Александр Ткаченко.

Бизнес-омбудсмен Кубани Игорь Якимчик отметил, что в последние годы серьезно совершенствовались региональные законы, направленные на поддержку инвесторов и бизнеса.

С приходом на должность губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в регионе удалось создать комфортные условия для развития бизнеса, при которых власть слышит предпринимательское сообщество - наглядно это отразилось прежде всего на росте бюджета региона. Это понимание тех проблем и понимание того направления деятельности, по которому развивается край. Бизнес - это профессионалы своей отрасли, а администрация задает направление развития: власти должны собрать множество мнений и принять взвешенное решение - на сегодняшний день это все успешно дается нам вместе общими усилиями", - сказал собеседник агентства.

Большая часть проектов на Кубани приходится на аграрный сектор - до 40%. "Край у нас аграрный, только зерно регион отправляет в 80 государств, поэтому наибольшее количество инвестпроектов сегодня реализуется в агропромышленном комплексе. Если говорить об экспортном потенциале, то кубанская продукция уже зарекомендовала себя на международном рынке и пользуется спросом более чем в 120 странах мира", - сказал глава краевой ТПП.

На Кубани удалось полностью реанимировать сахарную промышленность: были запущены 16 заводов мощностью 12 млн тонн сырья. Развивается экспорт винодельческой продукции. По данным департамента инвестиций, только за последние 3 года экспорт продукции АПК вырос с 1,77 млрд долларов до 2,5 млрд. Основной прирост достигнут за счет продажи продуктов глубокой переработки, а не сырья. "Мы уже не просто продаем сельхозпродукцию, а умеем ее подать на рынке", - пояснил Якимчик.

Возрождение промышленности

В последние годы на Кубани развивается реальный сектор экономики, курортно-туристическая сфера и строительная отрасль. "Регион привлекает крупных инвесторов со всего мира", - сказал Ткаченко.

Одним из таких примеров является завод немецкого концерна "Клаас", который работает на территории Краснодарского края с 2003 года. При этом, как заявил гендиректор завода Ральф Бендиш, именно в течение последних пяти лет предприятию удалось значительно расширить производство.

"С 2015 года на территории Краснодарского края организовано производство полного цикла комбайнов и тракторов. Мы были признаны российским производителем и теперь сельхозпроизводители при покупке наших комбайнов могут пользоваться государственными программами субсидирования. Это большое достижение и общая победа, к которым мы шли долгие годы, в том числе вместе с руководством края. Нам как инвестору в Краснодаре созданы комфортные условия работы, открытая позиция власти к бизнесу располагает для дальнейшего развития и последующих инвестиций, которые мы продолжаем осуществлять", - отметил Бендиш.

Возрождают в регионе и закрывавшиеся ранее производства. В Краснодаре возобновил работу Южный завод тяжелого станкостроения, который стал преемником завода им. Седина. В 2019 году завод начал поставки продукции за рубеж, в частности, на Кубу.

"Власти Краснодарского края приняли непосредственное участие в возрождении завода: существующая проблематика была донесена на федеральный уровень, - пояснил ТАСС директор предприятия Дмитрий Дмитриенко. - Плюс мы принимаем участие в программах поддержки - это деньги, которые всегда нужны для развития предприятия".

По словам Ткаченко, власти поддерживают промышленные предприятия не только деньгами. Важным, считают эксперты, стало создание в 2015 году профильного департамента промышленности края, который предметно занимается проблемами отрасли. Так, в 2016 году в регионе началось создание большой сети промышленных парков для размещения на их территории предприятий на льготных условиях. Сейчас на Кубани функционируют три таких парка, в 2020 году начато строительство еще одного.

Также в крае созданы собственные институты развития промышленности, например, по инициативе губернатора запущен краевой Фонд развития промышленности, который предоставляет предприятиям льготные займы для развития предприятий. В течение ближайших трех лет его капитализация достигнет 5 млрд рублей.

Социальная стройка

Кубанский бизнес-омбудсмен Якимчик пояснил, что способность региона зарабатывать позволяет увеличивать расходы на социальную сферу, а также на строительство инфраструктуры, прежде всего, дорог. "Бизнес-сообщество сегодня также включается и в реализацию национальных проектов в Краснодарском крае - для них это получение подрядных работ", - отметил он.

По данным администрации края, за последние пять лет расходы края выросли более чем в 1,3 раза. "Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета края составляют расходы на социальную сферу, за последние пять лет они выросли на 28,6% - до 221,5 млрд рублей", - сообщили в администрации. За последние пять лет почти в четыре раза увеличилось финансирование строительства объектов здравоохранения - до 4,7 млрд рублей, почти вдвое - до 3,1 млрд рублей - спортивных объектов.

Благодаря инвестициям Кубань, на которую ежегодно переезжают жить десятки тысяч россиян, может решить и другие проблемы. С 2015 года в регионе открылись 36 новых школ, в том числе 10 - в этом учебном году. Только с 2015 года финансирование строительства детсадов и школ в крае выросло втрое - до 11,8 млрд рублей.

Кубань является и основным курортным регионом России, и недостатки на автотрассах, ведущих к Черному морю, ежегодно становились причиной пробок в разгар курортного сезона. Для решения проблемы реализуются крупные дорожные проекты, за последние пять лет объем регионального дорожного фонда увеличен практически в два раза - до 32,8 млрд рублей.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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