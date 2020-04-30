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Обновлено 

Сбербанк прогнозирует спад ВВП России на 4,2%

Цену на нефть Urals ожидают в 2020 году на уровне $32 за баррель

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 4,2%, но уже в 2021 году российская экономика начнет восстанавливаться, и рост ВВП составит 3,1%.

Как следует из обновленного макропрогноза кредитной организации, в 2020 году цена российской экспортной нефти Urals сложится на уровне $32 за баррель, а в 2021-2022 годах вырастет до $50-55 за баррель.

По прогнозам Сбербанка, в текущем году ЦБ снизит ключевую ставку до 5%, а в 2021 году - повысит ее до 5,75%. Среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 70,7 рубля за $1, в 2021 году - 70 рублей за $1.

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