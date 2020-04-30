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Пандемия коронавируса нового типа

Завод Nissan в Петербурге планирует возобновить производство автомобилей с 18 мая

Сотрудники будут работать в две смены

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Автоконцерн Nissan планирует возобновить производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге с 18 мая в две смены, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"Завод Nissan в Санкт-Петербурге планирует возобновить производство с 18 мая в две смены. В то же время мы будем строго следить за уровнем спроса на рынке, который, к сожалению, еще не успел восстановиться из-за пандемии COVID-19. В связи с этим мы не исключаем возможности приостановки производства NMGR [Nissan Manufacturing Rus, завод в Петербурге] в июне, как реакцию на низкий спрос и возможность скорректировать склады. Другая возможная причина - недостаток компонентов с европейских заводов", - отметил он.

Автозавод приостановил работу конвейера с 30 марта в связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях. "Компания следует всем рекомендациям правительства и приняла ряд мер для обеспечения здоровья и безопасности сотрудников", - подчеркнул представитель компании.

Он также отметил, что в настоящее время отрасль работает с очень ограниченным видением будущих рыночных условий.

Как сообщалось ранее, Nissan планирует к августу этого года на четверть сократить число сотрудников на заводе в Петербурге. Таким образом, компанию покинет порядка 450 человек из 2 тыс. сотрудников. В автоконцерне уточнили, что решение связано с падением спроса на автомобильном рынке в России, которое началось еще до пандемии коронавируса.

Открытие завода Nissan в Санкт-Петербурге состоялось в июне 2009 года. Производственная мощность - 100 тыс. автомобилей в год. Завод выпускает три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей Nissan в России в 2019 году упали на 20%, до 65 тыс. штук.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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