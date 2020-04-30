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В Дагестане установят в горной местности 15 разборных мостов в 2020 году

На эти цели выделят 94 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Дагестана выделят из бюджета республики 94 млн рублей для приобретения 15 автодорожных разборных мостов производства "Кизлярского электромеханического завода" (КЭМЗ) для горных районов республики в 2020 году, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Дагестана.

"Разборные мосты сегодня производятся в Дагестане Концерном "КЭМЗ". Это не только восполняет республиканский резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории региона, но и обеспечивает загрузку производственных мощностей местных заводов. В текущем году для приобретения 15 САРМ [средних автомобильных разборных мостов] в бюджете республики предусмотрено 94 млн рублей," - говорится в сообщении пресс-службы.

Разборные мосты будут устанавливаться в горных районах республики взамен ветхих и аварийных до проведения капитальных восстановительных работ. В частности, по информации правительства Дагестана, в мае монтаж такого моста планируется завершить в Цумадинском районе республики.

"В Дагестане горные территории занимают 44% от площади региона, в них проживает свыше 33% населения. Одним из острых вопросов в республике является эксплуатация ветхих мостовых сооружений, количество которых составляет около 1500 единиц. Большинство из них требуют замены, либо полного переустройства. На сегодняшний день более 50 мостов признаны аварийными или предаварийными, и движение по ним организовано с соответствующими ограничениями по нагрузкам", - также пояснили в пресс-службе.

По информации правительства республики, в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" утверждена программа, согласно которой на период с 2021 по 2024 год в Дагестане будет выделено более 4 млрд рублей, что позволит провести реконструкцию и капитальный ремонт мостов.

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