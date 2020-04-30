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Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

Приобрести квартиру в новостройке можно будет по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 п. п., сообщается в пресс-релизе банка.

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"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.

Ранее Сбербанк открыл прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках. 

Ранее правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная программой, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 20 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.

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